Синоптик назвал сроки сохранения непогоды в России
Непогода в европейской части России сохранится до конца текущей недели. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает «Комсомольская правда».
Непогода в европейской части России сохранится до конца текущей недели. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает «Комсомольская правда».
Синоптик отметил, что температура будет колебаться в диапазоне от 6 до 18 градусов тепла. Эксперт добавил, что на небе в настоящий момент плотные облака, которые не позволяют солнечным лучам подогревать воздух.
22 и 23 апреля погода будет облачной, но с прояснениями, ветер ожидается южный. Вильфанд подчеркнул, что 24 апреля вместе с восточным и
Ранее синоптики центра «Фобос» пообещали москвичам рекордные за последние 73 года дождь и мокрый снег. Дождь начнется 20 апреля и продлится 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков, говорится в сообщении. Местами возможен мокрый снег, порывы ветра составят до 15 метров в секунду.