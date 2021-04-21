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11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Синоптик назвал сроки сохранения непогоды в России

Непогода в европейской части России сохранится до конца текущей недели. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает «Комсомольская правда».

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Источник: Reuters

Синоптик отметил, что температура будет колебаться в диапазоне от 6 до 18 градусов тепла. Эксперт добавил, что на небе в настоящий момент плотные облака, которые не позволяют солнечным лучам подогревать воздух.

22 и 23 апреля погода будет облачной, но с прояснениями, ветер ожидается южный. Вильфанд подчеркнул, что 24 апреля вместе с восточным и северо-восточным ветром вновь придет прохлада.

Ранее синоптики центра «Фобос» пообещали москвичам рекордные за последние 73 года дождь и мокрый снег. Дождь начнется 20 апреля и продлится 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков, говорится в сообщении. Местами возможен мокрый снег, порывы ветра составят до 15 метров в секунду.

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