Штат Канзас в США замело «весенним» снегом (видео)
Снег на цветущих деревьях и зеленой траве смотрится очень живописно.
Снег на цветущих деревьях и зеленой траве смотрится очень живописно.
В середине апреля в центральную часть США внезапно вернулась зима. Холодный фронт принес в центральный Канзас резкое похолодание с заморозками и снегопадом.
Местный фотограф Ник Хемпхилл с помощью дрона снял удивительные кадры белоснежного города, который всего день назад был зеленым.
На видео и фото в соцсетях можно увидеть цветы на деревьях и клумбах, запорошенные белым снегом.
Национальная метеорологическая служба предупредила местных жителей о сложных дорожных условиях
Екатерина Гура