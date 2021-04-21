Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 апреляДень основания Рима, создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
10«Потерянный рай»
14:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Штат Канзас в США замело «весенним» снегом (видео)

Снег на цветущих деревьях и зеленой траве смотрится очень живописно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 63% 753 мм рт. ст. 7 м/с

В середине апреля в центральную часть США внезапно вернулась зима. Холодный фронт принес в центральный Канзас резкое похолодание с заморозками и снегопадом.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Местный фотограф Ник Хемпхилл с помощью дрона снял удивительные кадры белоснежного города, который всего день назад был зеленым.

На видео и фото в соцсетях можно увидеть цветы на деревьях и клумбах, запорошенные белым снегом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Национальная метеорологическая служба предупредила местных жителей о сложных дорожных условиях из-за мокрого снега и гололеда, пишет Daily Telegraph.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Найден легкий способ защитить организм от стресса А также замедления старения.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Вилков после показательного изгнания выносит сор из избы
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Авто
Трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга Владимир Путин заявил, что строительство автодороги нужно форсировать
Товары для дома
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Как успешно подготовиться к дачному сезону
Дети
Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми Родителям школьников президент пообещал единовременную выплату
Леди
Возлюбленная Александра Петрова опубликовала редкое фото с ним Стася Милославская умилила сеть совместным кадром с актером
Дом
5 квартир-малышек, в которых вы захотите жить
Как выглядит квартира для студента-первокурсника
9 вариантов применения нашатырного спирта в уборке
Как спасти вещи от катышков (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»