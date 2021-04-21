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14:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Остров Сент-Винсент утонул в сугробах из вулканического пепла (видео)

Извержение вулкана Суфриер привело к серьезной экологической и экономической катастрофе.

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Источник: Reuters

Вулкан Суфриер на острове Сент-Винсент в Карибском море проснулся 10 апреля. С тех пор он регулярно выбрасывает в воздух огромные столбы пепла, которые сильными ветрами разносятся на много тысяч километров вокруг. Хуже всего приходится местным жителям, многие из которых были вынуждены временно покинуть свои дома.

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Журналистка Кристал Хойт 20 апреля побывала в рыбацкой деревушке Шатоблер, находящейся в оранжевой зоне. На видео можно увидеть настоящие «сугробы» из вулканического пепла, покрывающие дороги, дома и деревья.

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В Национальной организации по чрезвычайным ситуациям Сент-Винсента (NEMO) сообщили, что 13 303 человека были перемещены во временные эвакуационные центры. ООН 20 апреля обратилась к странам-участникам с призывом оказать гуманитарную помощь государству Сент-Винсент и Гренадины.

Екатерина Гура

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