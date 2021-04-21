Остров Сент-Винсент утонул в сугробах из вулканического пепла (видео)
Извержение вулкана Суфриер привело к серьезной экологической и экономической катастрофе.
Извержение вулкана Суфриер привело к серьезной экологической и экономической катастрофе.
Вулкан Суфриер на острове
Журналистка Кристал Хойт 20 апреля побывала в рыбацкой деревушке Шатоблер, находящейся в оранжевой зоне. На видео можно увидеть настоящие «сугробы» из вулканического пепла, покрывающие дороги, дома и деревья.
В Национальной организации по чрезвычайным ситуациям
Екатерина Гура