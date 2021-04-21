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16:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Великобританией появилось огромное солнечное гало

Красивое оптическое явление.

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Житель города Сканторп в Великобритании по имени Энди Стоунс заметил в небе над домом впечатляюще большое солнечное гало.

Снимок был сделан вечером 20 апреля незадолго до заката.

«Несомненно, где-то в центре этого нимба находится рай», — шутят подписчики британца.

Подобная аура вокруг солнца или луны появляется, если в верхних слоях тропосферы на высоте 5−10 километров появляются перистые облака — а в них ледяные кристаллы. Льдинки отражают свет под определенным углом, образуя один, нередко несколько кругов или арок.

В конце марта необычное солнечное гало заметили над Португалией. Это довольно редкое для этих мест оптическое явление.

Анна Лысенко

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