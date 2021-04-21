@JonMitchellITV @StormHour early evening sun halo at Scunthorpe pic.twitter.com/W19RJUlSpa— andy stones (@andy_stones) April 20, 2021
Над Великобританией появилось огромное солнечное гало
Красивое оптическое явление.
Красивое оптическое явление.
Житель города Сканторп в Великобритании по имени Энди Стоунс заметил в небе над домом впечатляюще большое солнечное гало.
Снимок был сделан вечером 20 апреля незадолго до заката.
«Несомненно,
Подобная аура вокруг солнца или луны появляется, если в верхних слоях тропосферы на высоте 5−10 километров появляются перистые облака — а в них ледяные кристаллы. Льдинки отражают свет под определенным углом, образуя один, нередко несколько кругов или арок.
В конце марта необычное солнечное гало заметили над Португалией. Это довольно редкое для этих мест оптическое явление.
Анна Лысенко