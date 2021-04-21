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18:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

В море возле Барселоны появился «призрачный город»

Удивительная оптическая иллюзия.

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В середине апреля отдыхающие на пляже в Барселоне заметили в море нечто необычное. Прямо на горизонте появились очертания высотных домов, при этом они еще и парили в воздухе.

Фотограф Хави Кабо, который стал очевидцем этого странного зрелища, сделал снимок «призрачного города» и опубликовал его в соцсетях.

На самом деле, конечно, никаких небоскребов в море не было. Вместо этого очевидцы на пляже могли наблюдать оптическую иллюзию, известную как Фата-моргана.

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Она возникает, когда слои воздуха обладают разной температурой и плотностью, из-за чего происходит преломление света и видимые вдалеке объекты искажаются. Как пояснил фотограф, «небоскребы» в Барселоне на самом деле были всего лишь контейнеровозом, пишет La Vanguardia.

Кстати, похожую оптическую иллюзию в начале марта видели и жители Шотландии.

Екатерина Гура

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