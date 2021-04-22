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10:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Гигантские глыбы льда снесли ограждение на хабаровской набережной и напугали прохожих

Огромные льдины снесли ограждение на хабаровской набережной и частично парализовали прогулочную зону.

Много прохожих засняли каприз природы на видео и ролики быстро стали достоянием пользователей социальных сетей. Предсказуемо, они стали вирусными, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.

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Сейчас на месте работает межведомственная рабочая группа и сотрудники КГУП «Недвижимость», которое обслуживает хабаровскую набережную. По предварительной информации, никто из свидетелей редкого природного явления не пострадал.

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Параллельно с роликами от народных корреспондентов, в интернете гуляет похожее видео с «поползновениями» льдин, но уже на трассу. Многие пользователи соцсетей сделали предположение, что участок дороги, о котором идет речь, очень похож на комсомольскую автодорогу близ озера Гасси. В этом ролике авторы засняли глыбы льда, которые аналогично амурским, вышли на берег и перекрыли проезжую часть.

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Эта информация поступила в краевое ГИБДД, но после проверки госавтоинспекторов она не подтвердилась. Об этом корреспонденту информагентства рассказали в краевом отделе пропаганды ГИБДД.

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— Видео со льдом на трассе вообще не относится к Хабаровскому краю. Наш экипаж проехал вдоль озера Гасси и никакого льда не обнаружил — автодорога чистая, — сообщил старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Бондарев Вячеслав Анатольевич.

Ранее агентство писало, что в этом году выдался аномальный ход льда близ Хабаровска, который официально начался 15 апреля. Этому поспособствовала бесснежная зима и глубокая промерзлость Амура, а также высокий уровень воды. Гидрологи заявили, что он составил 4 метра, когда норма — всего полтора. Подобное природное явление наблюдалось в уже далеком 2014 году.

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