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11:43 (мск), источник: N + 1

2020 год оказался рекордно жарким для Арктики

Средняя температура там была на 2,2 градуса Цельсия выше, чем в период 1981—2010.

Источник: Noel_Bauza/СС0

2020 год отметился рядом температурных рекордов для Европы: среднегодовая температура воздуха над континентом на 0,4 градуса Цельсия превзошла рекорд предыдущих пяти самых жарких лет. Наиболее заметно потепление проявилось в Арктике, где средняя температура была на 2,2 градуса Цельсия выше чем в период 1981—2010 годов, а в ее сибирской части — выше на 4,3 градуса Цельсия. Также климатологи отметили возросшую активность природных пожаров и увеличение концентраций углекислого газа и метана в атмосфере. Пресс-релиз опубликован на сайте программы «Коперник».

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«Коперник» — это программа наблюдений за изменениями климата, которая проводится в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды по поручению Европейской комиссии. В ее задачи входит анализ данных, полученных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.

Специалисты программы «Коперник» выпустили пресс-релиз о климате Европы в 2020 году, в котором опубликовали новые аналитические данные мониторинга основных климатических показателей. Согласно их выводам, среднегодовая температура воздуха в Европе была самой высокой за всю историю наблюдений: на 0,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущие пять самых теплых лет. Рекордно теплыми были осень и зима — на 3,4 градуса Цельсия теплее среднего значения за период 1981—2010 годов и на 1,4 градуса Цельсия теплее предыдущего рекорда. В Арктике среднегодовая температура была на 2,2 градуса Цельсия, а на ее сибирской территории — на 4,3 градуса выше, чем в среднем за период 1981—2010 годов, и на 1,8 градуса Цельсия больше предыдущего рекорда. При этом концентрации основных парниковых газов в атмосфере течение 2020 продолжили расти — концентрация CO2 увеличилась на 0,6 процента, CH4 — на 0,8 процента.

Климатологи отметили, что в 2020 году в Европе случился резкий переход от обильных осадков в феврале к устойчивой засушливой погоде весной. Это стало причиной рекордно низкого речного стока — в апреле и мае он был самым низким за последние 27 лет.

Сильные засухи и потеря почвенной влаги усугубили природные пожары. В арктической части Сибири они привели к рекордному с 2003 года количеству выбросов углекислого газа в атмосферу. В марте над Арктикой наблюдался сильный полярный вихрь, который привел к рекордному истощению озонового слоя над северным полушарием.

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Ранее программа «Коперник» выпустила итоговый отчет о состоянии климата в 2020 году, согласно которому десятилетие 2011−2020 стало самым жарким за всю историю наблюдений. Параллельно Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) выпустила ежегодный бюллетень по парниковым газам, в котором говорится, что пандемия COVID-19 не остановила рост антропогенных выбросов парниковых газов и их концентрации укладываются в пределы межгодовой изменчивости.

Марина Попова

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