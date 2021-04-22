2020 год оказался рекордно жарким для Арктики
Средняя температура там была на 2,2 градуса Цельсия выше, чем в период 1981—2010.
Средняя температура там была на 2,2 градуса Цельсия выше, чем в период 1981—2010.
2020 год отметился рядом температурных рекордов для Европы: среднегодовая температура воздуха над континентом на 0,4 градуса Цельсия превзошла рекорд предыдущих пяти самых жарких лет. Наиболее заметно потепление проявилось в Арктике, где средняя температура была на 2,2 градуса Цельсия выше чем в период 1981—2010 годов, а в ее сибирской части — выше на 4,3 градуса Цельсия. Также климатологи отметили возросшую активность природных пожаров и увеличение концентраций углекислого газа и метана в атмосфере.
«Коперник» — это программа наблюдений за изменениями климата, которая проводится в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды по поручению Европейской комиссии. В ее задачи входит анализ данных, полученных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.
Специалисты программы «Коперник» выпустили
Сильные засухи и потеря почвенной влаги усугубили природные пожары. В арктической части Сибири они привели к рекордному с 2003 года количеству выбросов углекислого газа в атмосферу. В марте над Арктикой наблюдался сильный полярный вихрь, который привел к рекордному истощению озонового слоя над северным полушарием.
Ранее программа «Коперник» выпустила итоговый отчет о состоянии климата в 2020 году, согласно которому десятилетие 2011−2020 стало самым жарким за всю историю наблюдений. Параллельно Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) выпустила ежегодный бюллетень по парниковым газам, в котором говорится, что пандемия COVID-19 не остановила рост антропогенных выбросов парниковых газов и их концентрации укладываются в пределы межгодовой изменчивости.
Марина Попова