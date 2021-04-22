Змеиный сезон открыт: в России проснулись гадюки
Серпентологи рассказали, как вести себя при встрече с рептилиями.
Серпентологи рассказали, как вести себя при встрече с рептилиями.
Начало дачного сезона в России традиционно совпадает со временем пробуждения змей и их активного перемещения в природе. В нескольких регионах страны уже зафиксировали случаи укусов людей гадюками. О том, что делать при встрече с ядовитыми змеями и насколько они могут быть опасны для человека, разбирались «Известия».
Сезон встреч со змеями в России официально начался — об этом говорят и эксперты, и тревожные сообщения, которые стали появляться в СМИ с начала апреля. Так, в первых числах месяца с гадюкой столкнулся 15-летний москвич, который в компании
Молодой человек с детства увлекается змеями: он ловит их, измеряет, фотографирует и выпускает на волю. Вот и в этот раз после того, как группа остановилась в глухой деревне, школьник пошел обследовать окрестности в поисках интересных встреч с животными.
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В Свердловской области гадюка напала на 29-летнего жителя поселка Красногвардейский. Змея ужалила мужчину в правую кисть, когда тот гулял в лесу. Состояние пациента врачи в настоящее время оценивают как удовлетворительное.
А в Центральной России случай нападения гадюки недавно зафиксировали в Ярославле. По словам источника «Известий» в одной из городских больниц, мужчина был госпитализирован в отделение хирургии с отеком конечности.
Чаще всего змеи просыпаются в конце марта — начале апреля, в северных регионах немного позже, рассказал «Известиям» серпентолог Владимир Черлин. В Московской и Ленинградской областях гадюки появляются, как только выглядывает теплое весеннее солнце.
— В этом году мне присылали фотографии, как змеи греются, лежа на снегу, — говорит эксперт. — Весной у них начинается период половой активности, и они могут собираться большими группами. В это время они бывают более нервными и агрессивными, чем обычно, потому с ними нужно вести себя осторожно.
В средней полосе России чаще всего встречаются два вида змей: обыкновенные гадюки и ужи. Их легко отличить друг от друга по внешним признакам: ужи обычно тонкие, с черным или
По словам серпентолога, гадюки никогда не нападают на людей просто так. Но если к ним подходят слишком близко или случайно наступают на хвост, могут и атаковать. Потому, заметив гадюку в траве, лучше отойти подальше.
Не стоит паниковать, бежать, размахивать руками. Постарайтесь медленно, без резких движений отойти назад, не поворачиваясь к змее спиной.
Собираясь в лес, где могут водиться змеи, нужно соблюдать простые меры безопасности. Например, носить закрытую одежду (которая, заодно, защитит от клещей) и обувь или резиновые сапоги. Через них змея не прокусит ногу, даже если случайно наступить на нее, утверждает Владимир Черлин.
— Летом, во время сбора грибов и ягод, лучше взять с собой прутик или тонкую палочку. Бывает — сунешь руку в траву, а там гадюка, потому лучше сначала пошевелить веткой. Змея испугается и уползет, — говорит он.
Для своего обитания гадюки обычно выбирают дикие места, добавляет герпетолог Иван Ермолов. Потому их не встретить в черте города или благоустроенных парках. Зато их бывает много на природе — особенно, если зайти подальше вглубь.
Гадюки любят места с повышенной влажностью: болота, берега ручьев и рек, густые сырые тенистые заросли. В теплую погоду их можно встретить на открытых местах — им нравится греться на солнце. Обычно они живут там, где зимуют, и не уползают дальше радиуса в 20−30 м.
Иногда гадюки заводятся и на дачах. Их привлекают участки рядом с водоемами или неухоженные сады с высокой травой и грудами строительного мусора — кусками шифера и досок, сваленными бревнами и компостными кучами. Именно такие места, по словам серпентологов, и становятся змеиными жилищами.
— Гадюки могут заползти во двор, но остаются только тогда, когда видят для себя укрытия. Потому, если вы не хотите, чтобы у вас завелись змеи, содержите участок в порядке, — советует Владимир Черлин.
Вернувшись на дачу после длительного отсутствия, желательно осторожно осмотреть подвал, погреб, сарай — любые постройки, в которых могут поселиться змеи.
— Не переворачивайте сразу предметы, лежащие на земле — постучите по ним, если там гадюка — она уползет, — говорит Нэя Георгиева. — Создайте максимально непривлекательные условия для их проживания: уберите участок, прочистите сорняки, используйте газонокосилку — змеи не любят шум от нее. Заведите кота, собаку или ежа — главного врага гадюк.
Также можно приобрести специальный отпугиватель, который создает неприятные для змей вибрации, или повесить на дверях уличного туалета «стучалки» и греметь ими прежде, чем войти в постройку. По самой территории двора лучше ходить в кроссовках — большая часть укусов приходится на стопы.
Если вы увидели змею, которая выползла погреться на солнышке, не надо бить ее лопатой или пытаться забить камнями. Это
все-такиживое существо, хоть и ядовитое и со своими повадками. Самый надежный способ вывести их — постараться избавиться от грызунов на участке. Когда у гадюк пропадет кормовая база, они уйдут сами.
Если вы
Хозяевам, на чьих участках завелись гадюки, врач рекомендует иметь в аптечке антигистаминное (противоаллергическое) лекарство в форме таблеток и инъекций. Кроме того, могут понадобиться антисептические растворы и препараты от давления — если в семье есть люди с
По статистике, вероятность смертельного исхода после укуса гадюки составляет всего около 1%. Однако есть те, кто находится в группе риска. Это дети, пожилые люди и люди с заболеваниями
— Также к ним относятся аллергики: мой друг, который много лет работал с ядовитыми змеями, умер от укуса гадюки в возрасте 60 лет, — говорит в беседе с «Известиями» серпентолог Владимир Черлин. — У него начался анафилактический шок.
По словам Черлина, яд змеи — это белковый препарат, потому, если человек склонен к аллергии, укус для него может быть опаснее в несколько раз. Идя в лес, аллергики обязательно должны принять антигистаминный препарат и на всякий случай взять таблетки с собой.
Сразу после укуса у пострадавшего начинается отек, который потом может распространиться, например, на всю конечность. Далее могут быть головокружение и рвота, а затем — осложнения на внутренние органы, сердце и сосуды.
Яд действует в двух направлениях: на ткани, кровь и нервную систему. Потому очень большое значение имеет, в каком состоянии находится пострадавший. Если он запаниковал, отравление проходит намного опаснее. Понятно, что при укусе змеи вряд ли
кто-тоостанется спокойным. Но, если вы оказались рядом с укушенным, ваша задача — всячески его успокаивать.
Первая доврачебная помощь при укусе змеи состоит в том, чтобы промыть рану холодной проточной водой и продезинфицировать хлоргексидином. Затем нужно обязательно принять антигистаминный препарат и вызвать медиков. Чем скорее будет оказана помощь, тем меньше будет негативных последствий от встречи со змеей.
— Старайтесь обездвижить руку — мышечные сокращения ускоряют всасывание яда, — объясняет Нэя Георгиева. — Но ни в коем случае не нужно накладывать жгут. Если он будет наложен неправильно, есть риск развития некроза или гангрены.
Пока пострадавший ждет врачей, ему рекомендуется пить много воды. Употреблять чай, кофе или тем более алкоголь не стоит: эти напитки расширят сосуды и усилят всасывание яда.
К нежелательным действиям при укусе змеи Владимир Черлин также относит прижигание места укуса, попытки вырезать его или отсосать из ранки яд: все это приведет лишь к потере драгоценного времени и никак не поможет пострадавшему. К слову, отсасывание яда опасно еще и тем, что после него помощь врачей может потребоваться уже самому «спасателю», если у него во рту есть микротрещины, ранки или больные зубы. Через них яд легко может попасть в организм.