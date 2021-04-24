Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Она очень маленькая.
Она очень маленькая.
Астрономы из Университета штата Огайо заявили, что обнаружили ближайшую к Земле черную дыру.
Находка получила название Единорог, так как находится в одноименном созвездии. Черная дыра удалена от нас всего на 1,5 тыс. световых лет и примерно в три раза превышает массу Солнца. Это означает, что он является одной из самых маленьких черных дыр за всю историю наблюдений, говорится в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Масса самых массивных черных дыр может достигать миллиардов солнечных масс.
Найти черные дыры непросто, так как они практически невидимы для научных инструментов. Но взаимодействие черных дыр с окружающими звездами, пылью и газом создает сильное рентгеновское излучение, которое и выдает эти объекты. Ученые полагают, что во Вселенной будет обнаружено еще множество черных дыр.
Ближайшая к Земле черная дыра была обнаружена случайно, когда астрономы изучали звезду — красного гиганта в созвездии Единорога. Они заметили, что форма красного гиганта искажена. Самая простая причина такого искажения — гравитация находящейся рядом черной дыры, говорят ученые.
Существует также небольшой шанс, что искажение вызвано парой нейтронных звезд или двойным белым карликом.
Анна Лысенко