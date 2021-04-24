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14:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найдена ближайшая к Земле черная дыра

Она очень маленькая.

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Астрономы из Университета штата Огайо заявили, что обнаружили ближайшую к Земле черную дыру.

Находка получила название Единорог, так как находится в одноименном созвездии. Черная дыра удалена от нас всего на 1,5 тыс. световых лет и примерно в три раза превышает массу Солнца. Это означает, что он является одной из самых маленьких черных дыр за всю историю наблюдений, говорится в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Масса самых массивных черных дыр может достигать миллиардов солнечных масс.

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Найти черные дыры непросто, так как они практически невидимы для научных инструментов. Но взаимодействие черных дыр с окружающими звездами, пылью и газом создает сильное рентгеновское излучение, которое и выдает эти объекты. Ученые полагают, что во Вселенной будет обнаружено еще множество черных дыр.

Ближайшая к Земле черная дыра была обнаружена случайно, когда астрономы изучали звезду — красного гиганта в созвездии Единорога. Они заметили, что форма красного гиганта искажена. Самая простая причина такого искажения — гравитация находящейся рядом черной дыры, говорят ученые.

Существует также небольшой шанс, что искажение вызвано парой нейтронных звезд или двойным белым карликом.

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