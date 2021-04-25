Народные приметы на 25 апреля: Вербное воскресенье
В этот день можно узнать погоду на лето.
В этот день можно узнать погоду на лето.
В 2021 году на 25 апреля приходится Вербное воскресенье. Раньше крестьяне наблюдали за погодой всю неделю и подметили: на вербной мороз — яровые хлеба хороши будут, если верба зацвела — начнется быстрое потепление.
Также 25 апреля — день Василия Парийского. «Весна землю парит», — говорили в народе. В северных регионах существовала поговорка: «Выверни оглобли, закинь сани на поветь».
Если снег растаял весь, то зима уже не вернется. День дождливый — первая треть мая тоже будет с дождями. Жаркий день — к урожайному году. Ясное и морозное утро — лето будет сухое и неурожайное.
Мерцающие утренние звезды говорят о том, что через пару дней будет дождь.