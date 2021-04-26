Холодная весна: погода в Москве отстает от календаря
«Потепления не будет вообще»: Москву ждет холодный май.
«Потепления не будет вообще»: Москву ждет холодный май.
В ближайшие две недели в Москве будет не майская погода — столбик термометра будет подниматься максимум до 10−15 градусов, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели… По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время — +10, +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», — приводит слова специалиста телеканал «Звезда».
В понедельник, 26 апреля, в столице ожидается слабая облачность и местами несильный дождь, добавил Тишковец.
«Ночью около нуля, днем +7, +12 градусов. Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать
Середина недели тоже не обойдется без осадков, наиболее интенсивные пройдут во вторник.
«В отдельных районах города дожди могут выпадать вперемешку с мокрым снегом. Днём +8…+11°. Такой температурный режим, по меньшей мере, на две недели отстаёт от календаря», — сообщает «Фобос».
«Будет относительно прохладный температурный фон, цифры вырисовываются такие: ночь +1…+6 °С, день +10…+15 °С — это Первомай. И 2-го числа на градус теплее — +3…+8 °С под утро, +12…+17 °С в дневные часы. Скорее всего, не обойдется без локальных дождей», — уточнил Тишковец.
Уходящий апрель также не радовал людей обильным солнцем, по словам Тишковца, нынешний месяц стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю Москвы и уступает только апрелю 1970 года.
За три с половиной недели в российской столице выпало около 200% от месячной нормы осадков — 88 миллиметров, передает РИА «Новости».
«Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду, с 1948 года», — указал эксперт.
Впрочем, аномальное похолодание, хоть и без обильных осадков, синоптики обещают на всей Европейской части России в ближайшие, сообщает 360tv.ru.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурный фон в предстоящие дни будет ниже климатической нормы.
Аномальный холод связан с тем, что вместе с
юго-западнымиветрами в регионы приходят воздушные массы из Арктики.
Не по сезону прохладная погода ждёт и жителей Центрального региона. Здесь осадки
«Разрозненные массивы дождевых туч пробьются и к отрогам Урала. Но в регион будет поступать не столь прохладный воздух, и поэтому температурный режим ожидается близким к уровню климатической нормы — после полудня +10…+15°», — пояснили в «Фобосе».
Зато на Ямале ожидается аномалия со знаком плюс. По словам Вильфанда, температура воздуха в ЯНАО, в частности, в Салехарде и Новом Уренгое, будет на 10−12 градусов выше нормы. Для этих регионов это очень необычно.