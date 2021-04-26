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12:28 (мск), источник: Газета.Ру

Холодная весна: погода в Москве отстает от календаря

«Потепления не будет вообще»: Москву ждет холодный май.

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Источник: РИА "Новости"
Москва встретит майские праздники на фоне аномального для эти дат похолодания и несильных дождей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Все две ближайшие недели температура не превысит +15 градусов днем. А на следующей неделе местами в столице и вовсе вероятны дожди с мокрым снегом.

В ближайшие две недели в Москве будет не майская погода — столбик термометра будет подниматься максимум до 10−15 градусов, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели… По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время — +10, +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», — приводит слова специалиста телеканал «Звезда».

В понедельник, 26 апреля, в столице ожидается слабая облачность и местами несильный дождь, добавил Тишковец.

«Ночью около нуля, днем +7, +12 градусов. Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», — пояснил метеоролог.

Середина недели тоже не обойдется без осадков, наиболее интенсивные пройдут во вторник.

«В отдельных районах города дожди могут выпадать вперемешку с мокрым снегом. Днём +8…+11°. Такой температурный режим, по меньшей мере, на две недели отстаёт от календаря», — сообщает «Фобос».

На первомайские праздники погода также будет не шашлычная.

«Будет относительно прохладный температурный фон, цифры вырисовываются такие: ночь +1…+6 °С, день +10…+15 °С — это Первомай. И 2-го числа на градус теплее — +3…+8 °С под утро, +12…+17 °С в дневные часы. Скорее всего, не обойдется без локальных дождей», — уточнил Тишковец.

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Уходящий апрель также не радовал людей обильным солнцем, по словам Тишковца, нынешний месяц стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю Москвы и уступает только апрелю 1970 года.

За три с половиной недели в российской столице выпало около 200% от месячной нормы осадков — 88 миллиметров, передает РИА «Новости».

«Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду, с 1948 года», — указал эксперт.

Впрочем, аномальное похолодание, хоть и без обильных осадков, синоптики обещают на всей Европейской части России в ближайшие, сообщает 360tv.ru.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурный фон в предстоящие дни будет ниже климатической нормы.

Аномальный холод связан с тем, что вместе с юго-западными ветрами в регионы приходят воздушные массы из Арктики.
Роман Вильфанд
Руководитель Гидрометцентра
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Не по сезону прохладная погода ждёт и жителей Центрального региона. Здесь осадки кое-где могут переходить в снег. Преобладающая дневная температура будет составлять +7…+12°, и только в Черноземье столбики термометров дотянутся до +12…+17°.

«Разрозненные массивы дождевых туч пробьются и к отрогам Урала. Но в регион будет поступать не столь прохладный воздух, и поэтому температурный режим ожидается близким к уровню климатической нормы — после полудня +10…+15°», — пояснили в «Фобосе».

Зато на Ямале ожидается аномалия со знаком плюс. По словам Вильфанда, температура воздуха в ЯНАО, в частности, в Салехарде и Новом Уренгое, будет на 10−12 градусов выше нормы. Для этих регионов это очень необычно.

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