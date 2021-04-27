Подмосковье засыпало «весенним» снегом (видео)
В конце апреля неожиданно вернулась зима.
В конце апреля неожиданно вернулась зима.
Погода преподнесла жителям Подмосковья неожиданный неприятный сюрприз. 27 апреля в регион вновь вернулась зима с похолоданием и снегопадом.
Зеленые деревья, трава и цветы пропали из виду под слоем снега. В некоторых районах за несколько часов намело приличные сугробы.
В соцсетях жители Подмосковья начали публиковать фото и видео с весенним снегопадом. По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится до конца недели. Осадки будут преимущественно в виде дождя, но не исключен и мокрый снег.
Екатерина Гура