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14:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Подмосковье засыпало «весенним» снегом (видео)

В конце апреля неожиданно вернулась зима.

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Погода преподнесла жителям Подмосковья неожиданный неприятный сюрприз. 27 апреля в регион вновь вернулась зима с похолоданием и снегопадом.

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Зеленые деревья, трава и цветы пропали из виду под слоем снега. В некоторых районах за несколько часов намело приличные сугробы.

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В соцсетях жители Подмосковья начали публиковать фото и видео с весенним снегопадом. По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится до конца недели. Осадки будут преимущественно в виде дождя, но не исключен и мокрый снег.

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Екатерина Гура

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