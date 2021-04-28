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15:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над США появились облака в форме воздушных шариков

Необычную картину породил надвигающийся шторм.

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Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о торнадо для отдельных округов штата Колорадо. Но вместо смерчей местные жители увидели другое очень эффектное и, к счастью, безопасное явление.

Над городком Страттон появились впечатляющие вымеобразные облака. Горожанка Дженнифер Уолтон поделилась видео зависших в небе «воздушных шариков» в соцсетях.

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Облака, похожие на десятки, а то и сотни ячеек, чаще всего связаны с тропическими циклонами. Ячейки обычно имеют размер около полукилометра.

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