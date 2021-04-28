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16:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

На пляжах Аргентины появились тысячи странных «жемчужин»

Все они оказались живыми

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Сразу на нескольких пляжах аргентинского города Мар-дель-Плата появились тысячи шариков, похожих на жемчужины. Посмотреть на необычное явление пришли местные жители и туристы, а вслед за ними — и экологи.

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Необычные шарики на песке оказались прозрачными и живыми. По словам специалистов, это яйца морских улиток Adelomelon brasiliana, которые обитают недалеко от побережья южной Бразилии, Уругвая и Аргентины. Они вырастают до 27 сантиметров в длину и могут жить до 20 лет.

Обычно эмбрионы находятся в море, но сильный ветер и волны иногда выносят их на берег.

Несмотря на то, что подобные находки в Мар-дель-Плата уже делали раньше, такое огромное количество икринок местные жители видят впервые.

Екатерина Гура

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