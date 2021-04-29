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12:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал неправильную галактику, в которой активно рождаются звезды

У нее хаотичная структура.

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Источник: KPNO / NOIRLab / NSF / AURA

Четырехметровый телескоп Мейолла в Аризоне получил подробный снимок галактики Секстант B, которая служит «инкубатором» для звезд.

Области звездообразования в этой галактике показаны красным цветом в центре.

Секстант B располагается на расстоянии около 4,44 млн световых лет от Земли и удаляется от Млечного Пути со скоростью примерно 300 км/с. Галактику классифицируют как неправильную из-за ее формы. Она не похожа ни на эллипс, ни на спираль. Структура Секстанта B кажется хаотичной. Считается, что в прошлом такие галактики были деформированы под гравитационным воздействием соседних галактик.

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