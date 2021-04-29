Телескоп показал неправильную галактику, в которой активно рождаются звезды
У нее хаотичная структура.
У нее хаотичная структура.
Четырехметровый телескоп Мейолла в Аризоне получил подробный снимок галактики Секстант B, которая служит «инкубатором» для звезд.
Области звездообразования в этой галактике показаны красным цветом в центре.
Секстант B располагается на расстоянии около 4,44 млн световых лет от Земли и удаляется от Млечного Пути со скоростью примерно 300 км/с. Галактику классифицируют как неправильную
Анна Лысенко