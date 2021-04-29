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14:39 (мск), источник: Известия

Вильфанд пообещал россиянам «розовый» май

Температура воздуха в большинстве российских регионов в мае будет выше или на уровне нормы. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, месяц пройдет в «розовом цвете».

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Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

«На всей территории страны температура около и выше нормы. Мы видим этот прогноз в розовом цвете (таким цветом на карте прогнозов обозначают положительные отклонения от нормы. — Ред.)», — сообщил Вильфанд во время онлайн-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, на северо-западе европейской части России будет чуть умереннее теплее, чем на остальной территории страны. Это Тверская, Брянская, Смоленская и Новгородская области.

В Москве средняя температура в мае составит +14…+15 градусов. Вторая половина мая порадует жителей России 20-градусным теплом.

Ранее в этот же день Вильфанд предупредил о том, что в ночь на 2 мая в Москве ожидаются заморозки с температурой от 0 до +5 градусов. Синоптик не исключил осадков в виде снега. Днем 1 мая ожидается облачная и дождливая погода от +10 до +12 градусов.

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