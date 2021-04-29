Вильфанд пообещал россиянам «розовый» май
Температура воздуха в большинстве российских регионов в мае будет выше или на уровне нормы. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, месяц пройдет в «розовом цвете».
Температура воздуха в большинстве российских регионов в мае будет выше или на уровне нормы. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, месяц пройдет в «розовом цвете».
«На всей территории страны температура около и выше нормы. Мы видим этот прогноз в розовом цвете (таким цветом на карте прогнозов обозначают положительные отклонения от нормы. — Ред.)», — сообщил Вильфанд во время
По его словам, на
В Москве средняя температура в мае составит +14…+15 градусов. Вторая половина мая порадует жителей России 20-градусным теплом.
Ранее в этот же день Вильфанд предупредил о том, что в ночь на 2 мая в Москве ожидаются заморозки с температурой от 0 до +5 градусов. Синоптик не исключил осадков в виде снега. Днем 1 мая ожидается облачная и дождливая погода от +10 до +12 градусов.