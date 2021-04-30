Ближний Восток превратится в климатический «ад» к 2050 году
Озвучен новый прогноз климатологов.
Озвучен новый прогноз климатологов.
Температура 56 градусов Цельсия в летние месяцы станет обычным явлением на Ближнем Востоке и в Северной Африке уже к 2050 году, если не будут приняты радикальные меры против глобального потепления.
С таким заявлением выступила группа европейских исследователей, изучающих аномальные волны тепла. Их работа опубликована в Climate and Atmospheric Science.
Географический регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока общей численностью населения 355 млн человек в условиях изменения климата «нагревается» быстрее других. Некоторые его части уже входят в число самых жарких мест на планете.
Во второй половине ХХ века экстремальные волны тепла с температурами до 56 градусов и выше в городских условиях будут длиться по несколько недель каждое лето, считают климатологи. Это скажется на сельском хозяйстве и будет представлять угрозу жизни людей, животных и растений.
Выводы ученых основаны на специально разработанных сложных компьютерных моделях. Климатологи призывают использовать эти прогнозы, чтобы оценить возможный ущерб и минимизировать его.
Ранее ученые спрогнозировали, что к 2100 году Антарктида превратится в «мокрый» континент.
Анна Лысенко