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16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ближний Восток превратится в климатический «ад» к 2050 году

Озвучен новый прогноз климатологов.

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Источник: AP 2021

Температура 56 градусов Цельсия в летние месяцы станет обычным явлением на Ближнем Востоке и в Северной Африке уже к 2050 году, если не будут приняты радикальные меры против глобального потепления.

С таким заявлением выступила группа европейских исследователей, изучающих аномальные волны тепла. Их работа опубликована в Climate and Atmospheric Science.

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Географический регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока общей численностью населения 355 млн человек в условиях изменения климата «нагревается» быстрее других. Некоторые его части уже входят в число самых жарких мест на планете.

Во второй половине ХХ века экстремальные волны тепла с температурами до 56 градусов и выше в городских условиях будут длиться по несколько недель каждое лето, считают климатологи. Это скажется на сельском хозяйстве и будет представлять угрозу жизни людей, животных и растений.

Выводы ученых основаны на специально разработанных сложных компьютерных моделях. Климатологи призывают использовать эти прогнозы, чтобы оценить возможный ущерб и минимизировать его.

Ранее ученые спрогнозировали, что к 2100 году Антарктида превратится в «мокрый» континент.

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Анна Лысенко

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