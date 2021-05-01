Россиянам рассказали о погоде на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на майские праздники в беседе с «Парламентской газетой».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на майские праздники в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, северян ожидают
Вильфанд прогнозирует почти летнюю погоду на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Крым и Ставрополье. В этих регионах температура может подняться до 24 градусов.
Синоптик добавил, что хорошая погода также ожидается и на юге западной Сибири.
«Там температура тоже будет примерно на 6−8 градусов выше нормы, а в абсолютном значении дневные температуры от плюс 16 до плюс 20 градусов», — отметил он.
Ранее Вильфанд заявил, что температура в мае в России будет выше или около нормы. Синоптики видят этот прогноз в розовом цвете, что означает положительное отклонение от климатической нормы. По словам специалиста, близкая к норме температура ожидается только на