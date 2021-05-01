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09:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 мая: делаем прогноз на весь месяц

Считалось, если начало мая теплое — в конце месяца возможно похолодание.

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Источник: AP 2021

1 мая церковь чтит память святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского. В народе Кузьма (Козьма) — день, когда наблюдали за погодой, чтобы сделать прогнозы на весь май.

Считалось, если начало мая теплое — в конце будут холода. Теплый Кузьма — холодный май, подметили наши бабушки и дедушки. Какая погода в этот день, таким и лето будет. Погода резко меняется — лето будет засушливым.

С Кузьмы также начинались грозы.

Если черемуха уже зеленеет — можно сажать картофель. Фиалки зацвели — время засевать грядки редисом, морковью, луком и укропом. Урожай сморчков весной к хорошему урожаю проса и гречихи.

Если лес опушится перед тем, как кукушка начинает куковать, стоит ждать урожайного года.

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