Народные приметы на 1 мая: делаем прогноз на весь месяц
Считалось, если начало мая теплое — в конце месяца возможно похолодание.
Считалось, если начало мая теплое — в конце месяца возможно похолодание.
1 мая церковь чтит память святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского. В народе Кузьма (Козьма) — день, когда наблюдали за погодой, чтобы сделать прогнозы на весь май.
Считалось, если начало мая теплое — в конце будут холода. Теплый Кузьма — холодный май, подметили наши бабушки и дедушки. Какая погода в этот день, таким и лето будет. Погода резко меняется — лето будет засушливым.
С Кузьмы также начинались грозы.
Если черемуха уже зеленеет — можно сажать картофель. Фиалки зацвели — время засевать грядки редисом, морковью, луком и укропом. Урожай сморчков весной к хорошему урожаю проса и гречихи.
Если лес опушится перед тем, как кукушка начинает куковать, стоит ждать урожайного года.