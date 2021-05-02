Леса Амазонки оказались углеродной «бомбой»
Если они повреждены, то не накапливают, а высвобождают углерод в атмосферу.
Если они повреждены, то не накапливают, а высвобождают углерод в атмосферу.
За последнее десятилетие тропические леса бассейна Амазонки высвободили больше углерода, чем накопили, показало новое исследование.
Ученые мониторили накопление углерода деревьями с 2010 по 2019 год и пришли к выводу, что деградация лесов (когда они повреждены, но не срублены) высвобождает примерно в три раза больше углерода, чем вырубка.
Такую деградацию отслеживать крайне сложно, но ученые разработали специальный спутниковый индекс растительности
Наблюдения также показывают значительный рост обезлесения в 2019 году. За этот год на территории Бразилии было потеряно 3,9 млн гектаров леса. Это на 30% больше, чем в 2015 году, когда значительная часть лесов пострадала
Анна Лысенко