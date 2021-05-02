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13:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Леса Амазонки оказались углеродной «бомбой»

Если они повреждены, то не накапливают, а высвобождают углерод в атмосферу.

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Источник: Reuters

За последнее десятилетие тропические леса бассейна Амазонки высвободили больше углерода, чем накопили, показало новое исследование.

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Ученые мониторили накопление углерода деревьями с 2010 по 2019 год и пришли к выводу, что деградация лесов (когда они повреждены, но не срублены) высвобождает примерно в три раза больше углерода, чем вырубка.

Такую деградацию отслеживать крайне сложно, но ученые разработали специальный спутниковый индекс растительности L-VOD. Результаты их работы опубликованы в Nature Climate Change.

Наблюдения также показывают значительный рост обезлесения в 2019 году. За этот год на территории Бразилии было потеряно 3,9 млн гектаров леса. Это на 30% больше, чем в 2015 году, когда значительная часть лесов пострадала из-за пожаров.

Анна Лысенко

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