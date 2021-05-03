Астрономы показали галактики, в которых ищут темную материю
Обнаружить ее можно опосредованно, например, изучая ее гравитационное воздействие на видимые нам объекты.
Обнаружить ее можно опосредованно, например, изучая ее гравитационное воздействие на видимые нам объекты.
Космический телескоп «Хаббл» получил новый подробный снимок скопления галактик Abell 3827, в котором ученые пытаются найти следы темной материи.
Гипотезу о темной материи в свое время ввели, чтобы объяснить некоторые несоответствия во Вселенной. Например, астрономы установили, что внешние области галактик вращаются с аномально высокой скоростью. «Запустить» такое вращение могло бы вещество, масса которого намного превышает массу обычной видимой материи.
Согласно гипотезе, темная материя не участвует в электромагнитном взаимодействии, а поэтому недоступна прямому наблюдению. Но обнаружить ее можно опосредованно, например, изучая ее гравитационное воздействие на видимые нам объекты.
В центре Abell 3827 хорошо видно дугу. На самом деле это свет далекой галактики. Он должен двигаться по прямой, но мощная гравитация скопления искривляет «картинку». Астрономы считают, что источник гравитации находится в ядре Abell 3827, а его сила такова, что объяснить ее можно лишь наличием темной материи.
Анна Лысенко