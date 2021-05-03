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11:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы показали галактики, в которых ищут темную материю

Обнаружить ее можно опосредованно, например, изучая ее гравитационное воздействие на видимые нам объекты.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, R. Massey

Космический телескоп «Хаббл» получил новый подробный снимок скопления галактик Abell 3827, в котором ученые пытаются найти следы темной материи.

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Гипотезу о темной материи в свое время ввели, чтобы объяснить некоторые несоответствия во Вселенной. Например, астрономы установили, что внешние области галактик вращаются с аномально высокой скоростью. «Запустить» такое вращение могло бы вещество, масса которого намного превышает массу обычной видимой материи.

Согласно гипотезе, темная материя не участвует в электромагнитном взаимодействии, а поэтому недоступна прямому наблюдению. Но обнаружить ее можно опосредованно, например, изучая ее гравитационное воздействие на видимые нам объекты.

В центре Abell 3827 хорошо видно дугу. На самом деле это свет далекой галактики. Он должен двигаться по прямой, но мощная гравитация скопления искривляет «картинку». Астрономы считают, что источник гравитации находится в ядре Abell 3827, а его сила такова, что объяснить ее можно лишь наличием темной материи.

Анна Лысенко

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