Народные приметы на 4 мая: о чем расскажет черемуха
Чем раньше она начала цвести, тем жарче будет лето.
Чем раньше она начала цвести, тем жарче будет лето.
4 мая в народе носит название Проклов день. Наши предки наблюдали за черемухой и делали прогнозы на лето. Если она уже зацвела, сезон будет теплым.
Считалось, чем раньше начинает цвести это дерево, тем жарче будут летние месяцы. Если цветов на черемухе много — лето будет дождливым.
А вот рано цветущая яблоня предвещает раннюю зиму — начиная с октября. Щавель сильно разросся — зима будет мягкой.
Если в Проклов день мелкий дождь начинает идти медленно — такая погода затянется надолго. А вот сильная гроза предвещает урожай хлеба.