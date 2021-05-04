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11:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 мая: о чем расскажет черемуха

Чем раньше она начала цвести, тем жарче будет лето.

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4 мая в народе носит название Проклов день. Наши предки наблюдали за черемухой и делали прогнозы на лето. Если она уже зацвела, сезон будет теплым.

Считалось, чем раньше начинает цвести это дерево, тем жарче будут летние месяцы. Если цветов на черемухе много — лето будет дождливым.

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А вот рано цветущая яблоня предвещает раннюю зиму — начиная с октября. Щавель сильно разросся — зима будет мягкой.

Если в Проклов день мелкий дождь начинает идти медленно — такая погода затянется надолго. А вот сильная гроза предвещает урожай хлеба.

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