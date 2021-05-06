Последствия бури в Москве показали на фото

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15:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

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Горожан просят пересидеть непогоду дома.

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На Москву и Подмосковье обрушилась непогода: ветер с порывами 19 метров в секунду повалил не менее 20 деревьев, повредил несколько зданий и 8 автомобилей.

Пострадала по крайней мере одна жительница столицы: у женщины диагностировали переломы предплечья и голени, пострадавшая госпитализирована.

Городские службы и службы спасения перевели в режим повышенной готовности, задействована система СМС-оповещения. Горожан просят не покидать дома до 20:00 6 мая, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Желтый уровень погодной опасности действует до 21:00 7 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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