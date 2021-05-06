Последствия бури в Москве показали на фото
Горожан просят пересидеть непогоду дома.
Горожан просят пересидеть непогоду дома.
На Москву и Подмосковье обрушилась непогода: ветер с порывами 19 метров в секунду повалил не менее 20 деревьев, повредил несколько зданий и 8 автомобилей.
Пострадала по крайней мере одна жительница столицы: у женщины диагностировали переломы предплечья и голени, пострадавшая госпитализирована.
Городские службы и службы спасения перевели в режим повышенной готовности, задействована система
Желтый уровень погодной опасности действует до 21:00 7 мая.
Анна Лысенко