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6 мая, источник: Ведомости

Генсек ООН заявил о рекордном за 3 млн лет повышении температуры Земли

Температура Земли в 2020 г. достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, текущие обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в 2020 г. концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.

«Это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров», — цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.

Генсек организации напомнил, что в соответствии с текущими обязательствами, в том числе взятыми странами, подписавшими в 2016 г. Парижские соглашения, «мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века».

Мы действительно стоим на краю пропасти.
Антониу Гутерриш
генсек ООН
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Ранее ученые спрогнозировали, что из-за глобального потепления в Северном полушарии зима к 2100 г будет длиться полгода, а зима сократится до двух месяцев. Это вызовет нарушение сельскохозяйственных циклов, а также рост болезней из-за миграций переносящих их насекомых из более южных районов.

Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других — дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.

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