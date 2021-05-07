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14:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Мексике над водохранилищем «всплыл» 200-летний храм

В стране сильная засуха.

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Над водохранилищем Ла-Пурисима в мексиканском штате Гуанахуато показался храм XIX века, сообщает мексиканское издание журнала Forbes.

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Ежегодно в сезон засухи верхушка этого храма, построенного в стиле неоклассицизма и барокко, появляется над водой. Но в 2021 году уровень воды упал рекордно низко, и храм стал виден почти весь.

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Храм в честь Девы Марии Скорбящей и окружающий его городок Сангарро были затоплены в 1979 году. Президент страны Хосе Лопес Портильо распорядился построить в этой местности дамбу и водохранилище площадью 1,2 тыс. га, поскольку существовала угроза затопления более крупного города Ирапуато в 25 км от Сангарро.

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Анна Лысенко

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