В Мексике над водохранилищем «всплыл» 200-летний храм
В стране сильная засуха.
В стране сильная засуха.
Над водохранилищем
Ежегодно в сезон засухи верхушка этого храма, построенного в стиле неоклассицизма и барокко, появляется над водой. Но в 2021 году уровень воды упал рекордно низко, и храм стал виден почти весь.
Храм в честь Девы Марии Скорбящей и окружающий его городок Сангарро были затоплены в 1979 году. Президент страны Хосе Лопес Портильо распорядился построить в этой местности дамбу и водохранилище площадью 1,2 тыс. га, поскольку существовала угроза затопления более крупного города Ирапуато в 25 км от Сангарро.
Анна Лысенко