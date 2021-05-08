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10:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 мая: к чему идет дождь

8 мая церковь чтит память апостола и евангелиста Марка. В народном календаре день носит название Марк Ключник. Наши предки верили, что апостол Марк владеет ключами от дождей.

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Источник: Агентство «Москва»
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Даст небо дождь, а земля — рожь, существовала поговорка. Три дождя в апреле да один в мае — тысячи дождей стоят.

В народе 8 мая опасались града и наблюдали за погодой, чтобы узнать, каким будет урожай.

Недолгие холодные дожди означают, что меда в этом году будет мало. Ясная погода — к хорошему урожаю яровых и жаркому лету. Теплый вечер и звездное небо — к хорошему урожаю хлеба. Если яблони к 8 мая не зацвели — хорошего урожая не будет.

Крутая высокая радуга к хорошей погоде, низкая и пологая к погоде ненастной.

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