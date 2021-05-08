Народные приметы на 8 мая: к чему идет дождь
8 мая церковь чтит память апостола и евангелиста Марка. В народном календаре день носит название Марк Ключник. Наши предки верили, что апостол Марк владеет ключами от дождей.
8 мая церковь чтит память апостола и евангелиста Марка. В народном календаре день носит название Марк Ключник. Наши предки верили, что апостол Марк владеет ключами от дождей.
Даст небо дождь, а земля — рожь, существовала поговорка. Три дождя в апреле да один в мае — тысячи дождей стоят.
В народе 8 мая опасались града и наблюдали за погодой, чтобы узнать, каким будет урожай.
Недолгие холодные дожди означают, что меда в этом году будет мало. Ясная погода — к хорошему урожаю яровых и жаркому лету. Теплый вечер и звездное небо — к хорошему урожаю хлеба. Если яблони к 8 мая не зацвели — хорошего урожая не будет.
Крутая высокая радуга к хорошей погоде, низкая и пологая к погоде ненастной.