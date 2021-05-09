Синоптики предупредили о непогоде в разных регионах России
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Интенсивные дожди, гроза и сильный ветер прогнозируются в Крыму, Ивановской, Ярославской областях, Приморском крае и еще ряде регионов России 9 мая. В Южном и
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Интенсивные дожди, гроза и сильный ветер прогнозируются в Крыму, Ивановской, Ярославской областях, Приморском крае и еще ряде регионов России 9 мая. В Южном и
«9 мая в Вологодской, Ярославской, Ивановской, Архангельской, Саратовской областях ожидаются сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. В Приморском крае будет аналогичная ситуация. В Крыму в первой половине дня сильный грозовой дождь и ветер 20−25 м/с. Это опасное явление», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в Южном и
Метеоролог также сообщил, что на Черноморском побережье Кавказа могут возникнуть первые смерчи в эти дни.
«На Черноморском побережье Кавказа возникают условия для смерчей. Это крайне рано, исключительно рано. Обычно первые смерчи наблюдаются только в июле. Но [речь идет] именно про условия, не факт, что они будут», — пояснил он.