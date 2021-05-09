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06:53 (мск), источник: ТАСС

Синоптики предупредили о непогоде в разных регионах России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Интенсивные дожди, гроза и сильный ветер прогнозируются в Крыму, Ивановской, Ярославской областях, Приморском крае и еще ряде регионов России 9 мая. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах такая непогода продлится до 11 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

«9 мая в Вологодской, Ярославской, Ивановской, Архангельской, Саратовской областях ожидаются сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. В Приморском крае будет аналогичная ситуация. В Крыму в первой половине дня сильный грозовой дождь и ветер 20−25 м/с. Это опасное явление», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах также прогнозируется сильный дождь, гроза и сильный ветер 9—11 мая.

Метеоролог также сообщил, что на Черноморском побережье Кавказа могут возникнуть первые смерчи в эти дни.

«На Черноморском побережье Кавказа возникают условия для смерчей. Это крайне рано, исключительно рано. Обычно первые смерчи наблюдаются только в июле. Но [речь идет] именно про условия, не факт, что они будут», — пояснил он.

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