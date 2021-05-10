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10:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали серебристую «вуаль»

Красивый снимок туманности в созвездии Единорога.

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Источник: ESA/Hubble, R. Sahai

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал эмиссионную туманность NGC 2313 в созвездии Единорога.

Яркая звезда V565 в центре снимка освещает серебристую веерообразную вуаль из газа и пыли. Темное пятно в правой половине снимка — это плотное облако космической пыли.

Ранее «Хаббл» запечатлел одну из самых мощных звёзд в нашей галактике, окруженную ярким ореолом.

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