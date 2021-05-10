В космосе сфотографировали серебристую «вуаль»
Красивый снимок туманности в созвездии Единорога.
Красивый снимок туманности в созвездии Единорога.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал эмиссионную туманность NGC 2313 в созвездии Единорога.
Яркая звезда V565 в центре снимка освещает серебристую веерообразную вуаль из газа и пыли. Темное пятно в правой половине снимка — это плотное облако космической пыли.
Ранее «Хаббл» запечатлел одну из самых мощных звёзд в нашей галактике, окруженную ярким ореолом.
Анна Лысенко