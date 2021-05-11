Синоптики прогнозируют аномальное тепло в России на этой неделе

«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно — в центре европейской России. В Москве 11 мая примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13−14−15-го — на 4,5 градуса выше нормы», — сказал господин Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, в Центральном федеральном округе в течение всей недели будет температурный фон от 19 до 25 °C. В Северо-Западном федеральном округе (в Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской областях) в первой половине недели температура будет выше, чем в Москве (21−25°C). На среднем Поволжье ожидается температура на 6−8°C, в западной Сибири — на 6−8°C выше нормы, отмечает синоптик. В Башкирии, Самарской и Оренбургской областях прогнозируется 27−32°C, в Пермской области — 27−30°C.
Накануне, 10 мая, в Москве начали отключать отопление. Как пояснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, «решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов».