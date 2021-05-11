Над Данией проплыли пугающие волнистые облака

Great shots of undulatus Asperitas clouds over Denmark, May 9th. Thank you Dennis Paulsen for the report - posted with permission. pic.twitter.com/lFujhfpDoq— severe-weather.EU (@severeweatherEU) May 10, 2021
В середине мая жители Дании могли наблюдать в небе необычные облака асператус (шероховатые облака).
Благодаря выраженной волнистой структуре, неоднородной толщине и неравномерному освещению эти облака приобретают довольно пугающий вид.
Хотя облака асператус не представляют никакой реальной угрозы, выглядят они действительно жутко и считаются одними из «самых страшных» видов облаков.
Екатерина Гура