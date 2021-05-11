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14:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Данией проплыли пугающие волнистые облака

Из-за своей структуры они кажутся довольно жуткими

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В середине мая жители Дании могли наблюдать в небе необычные облака асператус (шероховатые облака).

Благодаря выраженной волнистой структуре, неоднородной толщине и неравномерному освещению эти облака приобретают довольно пугающий вид.

Хотя облака асператус не представляют никакой реальной угрозы, выглядят они действительно жутко и считаются одними из «самых страшных» видов облаков.

Екатерина Гура

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