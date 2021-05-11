Heavy snow in Ingushetia, the Caucasus, May 10 pic.twitter.com/62XpzsPcf1— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) May 10, 2021
В южные регионы России внезапно вернулась зима
Снегопады и заморозки в середине мая
Снегопады и заморозки в середине мая
Холодный атмосферный фронт принес в южные регионы России снегопады и значительное снижение температуры. В Адыгее, Ингушетии и Дагестане 10 мая прошли настоящие метели.
Снег и заморозки также наблюдались в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в
По прогнозам синоптиков, такая погода с низкими температурами, мокрым снегом и дождями с градом сохранится там до конца недели.
Екатерина Гура