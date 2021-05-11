Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
16:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

В южные регионы России внезапно вернулась зима

Снегопады и заморозки в середине мая

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Холодный атмосферный фронт принес в южные регионы России снегопады и значительное снижение температуры. В Адыгее, Ингушетии и Дагестане 10 мая прошли настоящие метели.

Ингушетия
Во время загрузки произошла ошибка.
Адыгея

Снег и заморозки также наблюдались в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Карачаево-Черкесии. Температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже нулевой отметки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дагестан
Во время загрузки произошла ошибка.
Дагестан

По прогнозам синоптиков, такая погода с низкими температурами, мокрым снегом и дождями с градом сохранится там до конца недели.

Екатерина Гура

Здоровье
Психологи оценили тип личности убийцы из казанской гимназии По их мнению, вычислить людей с такими отклонениями крайне сложно на уровне школьной психологии.
Новости партнеров
Молчать нельзя: кем оказался "казанский стрелок"
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Что западне СМИ заявили о Параде победы в Москве
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Женщина вождя 565
Вторник, картинки. 483
Май, вторник, картинки. 459
Свекровь хочет помощи 445
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Новости партнеров
США несут большие потери из-за вакцинации от коронавируса
Как сказывается на организме процесс избавления от никотиновой зависимости
Фото из Москвы 30-ых годов
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»