В центре России с 18 мая ожидается аномальная жара
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зной из пустыни Каракумы принесет аномальное тепло в центр России с
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зной из пустыни Каракумы принесет аномальное тепло в центр России с
«На следующей неделе, как только включится у нас в работу антициклон, усилится
Тишковец отметил, что такой температурный фон сразу на 7−12 градусов выше нормы. Климатической нормой для конца второй декады мая в Москве является 18 градусов тепла.
По словам метеоролога, в связи с наступлением аномальной жары в столице 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.
«Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая [по теплу]. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20−25 градусов, в понедельник уже будет 23−28 градусов, а вторник, среда — 25−30 градусов [тепла]. Конечно, для мая это очень много», — сообщил он.