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04:12 (мск), источник: ТАСС

В центре России с 18 мая ожидается аномальная жара

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зной из пустыни Каракумы принесет аномальное тепло в центр России с 18—19 мая. В частности, в Москве температура днем будет достигать 30 градусов тепла, не исключены и температурные рекорды, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА "Новости"

«На следующей неделе, как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. <…> Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13−18, а днем — 25−30 градусов [тепла]. Это произойдет где-то к 18—19 мая», — сообщил он.

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Тишковец отметил, что такой температурный фон сразу на 7−12 градусов выше нормы. Климатической нормой для конца второй декады мая в Москве является 18 градусов тепла.

По словам метеоролога, в связи с наступлением аномальной жары в столице 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.

«Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая [по теплу]. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20−25 градусов, в понедельник уже будет 23−28 градусов, а вторник, среда — 25−30 градусов [тепла]. Конечно, для мая это очень много», — сообщил он.

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