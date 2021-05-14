В Гидрометцентре назвали сроки начала купального сезона на курортах РФ

«Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до +22 градусов тепла и выше», — цитирует Вильфанда ТАСС.
По словам метеоролога, обычно до +20…+21 градуса вода в Сочи прогревается к 10—15 июня, в Крыму — к 15—20 июня.
В настоящее время температура воды на южном российском побережье составляет от +10 до +15 градусов, пояснил Вильфанд.
1 мая сообщалось, что в Краснодарском крае и Крыму начался курортный сезон. На полуострове открылись 700 отелей и санаториев, ожидается 8−9 млн туристов. С мая по сентябрь в Сочи ждут более 4 млн туристов. По данным отелей, 90% номеров уже забронировано.
Ранее, 26 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что инфраструктура региона «с напряжением», но справится с большим потоком туристов.