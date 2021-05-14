Годные условия: россиян ждет теплое лето
Температура будет на три градуса выше нормы, прогнозируют метеорологи.
Температура будет на три градуса выше нормы, прогнозируют метеорологи.
Температура воздуха в Москве этим летом, скорее всего, окажется выше климатической нормы, рассказала «Известиям» главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Репетиция лета начнется уже 17 мая, когда термометры могут показать до 29 градусов тепла, отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, не хватает буквально пары градусов, чтобы был побит рекорд 124-летней давности.
Но в целом уходящую весну метеорологи определяют как обычную — вероятно, она лишь на один градус окажется выше нормы, а особых катаклизмов замечено не было.
На следующей неделе, с 17 мая в Москве ожидается аномальная жара — до 29 градусов тепла, рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
— В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27. Это даже теплее, чем в июле. Еще буквально пара градусов, и был бы побит рекорд 124 летней давности. Летняя погода до 25 градусов тепла ожидается уже в выходные. Также пройдут дожди и прогремят грозы, — отметил синоптик.
По его словам, в пятницу вечером, 14 мая, в Москве начнется настоящий шторм. Прольется до 9−11 мм осадков, что составляет пятую часть месячной нормы, а шквалистые усиления ветра могут достичь 15−20 м/с, местами 20−25 м/с. В субботу и воскресенье,
Самый теплый день ожидается в понедельник, 17 мая, затем вновь начнутся дожди и грозы, которые охладят атмосферный пыл, добавил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Аномально теплая погода, по его словам, наблюдается и в Северной столице. В
— Это нетипичная для города ситуация. По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи, — подчеркнул Леонид Старков.
Тем не менее, ситуация хоть и нестандартная, но не экстраординарная, уверен он.
— Та погода, которую в обиходе принято называть жарой, отличается температурой от 30 градусов. А аномальная жара — это 40 градусов и выше. Хотя погода действительно необычайно теплая для середины мая. Столбик термометра может достигнуть 30 градусов, но, вероятнее всего, будет 25−28, — заключил Леонид Старков.
До конца весны остается две недели, но уже можно предварительно подытожить, что сезон, скорее всего, окажется близким к климатической норме, считает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Средняя температура может отличаться только на один градус в сторону тепла. Никаких особых катаклизмов не было, заключила эксперт.
— Сверхъестественных явлений в этом году не было, режим таяния оказался благополучным, несмотря на внушительный снегозапас, — рассказывал ранее «Известиям» руководитель Института водных проблем РАН Виктор
— Лето будет хорошее, приятное, умеренное. Не холодное и не засушливое, — отметил Евгений Тишковец.
В средней полосе России температура воздуха, скорее всего, окажется выше климатической нормы, полагает Татьяна Позднякова.
— Можно рассчитывать на тёплое лето. В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие, — рассказала Татьяна Позднякова.
По ее словам, существует общая тенденция, согласно которой температура воздуха в целом растет — то самое глобальное потепление. Но это не означает, что каждый следующий сезон будет теплее предыдущего. Температура может колебаться.
— То есть сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно. Абсолютно жаркое лето было в 2010 году, когда аномалия составляла целых семь градусов. Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону, — отметила специалист.
— Климат теплеет. Считается, что в наших широтах вместе с этим увеличивается количество осадков. Действительно, кажется, что ливни становятся более интенсивными. Но чтобы подтвердить этот факт точно, понадобится 20−30 лет, — заключила она.
Но некоторые специалисты считают, что характер осадков сейчас уже наглядно свидетельствует об изменении климата. Самое яркое проявление потепления — смена характера осадков, — отмечал ранее в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.
Кроме того, изменился режим выпадения осадков.
— На 30 сухих дней раньше было пять дождливых, которые распределялись равномерно: солнечная неделя, потом дождь, и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди. С одной стороны, это чревато наводнениями, с другой — засухой, — рассказывал Александр Чернокульский.
Это подтверждал и директор программы «Климат и энергетика» WWF Алексей Кокорин. По его мнению, штормовых ветров, ливней или внезапно обрушившихся снегопадов будет в России все больше.