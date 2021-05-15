Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
15Праздничный салют в честь Дня Победы
09:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 мая: слушаем соловья

15 мая церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день носит название святые Борис и Глеб Сеятели, Барыш-день, соловьиный праздник.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

С этого дня начинают петь соловьи, заметили крестьяне. «Соловей запел — весна на убыль пошла, а лето на прибавку», — существовала поговорка.

Соловей поёт всю ночь — будет солнечный день. Соловей запел на голые деревья — неурожай на фрукты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если весь день тепло — урожай зерновых будет хорошим. На закате солнце хорошо видно — летом будет мало дождей. На черемухе распустился цвет и слышно соловья — следует готовиться к похолоданию на 14 дней.

Во время загрузки произошла ошибка.
Hi-Tech
На рынке смартфонов появился новый бренд. Почему это интересно От производства тостеров к смартфонам
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В России каждый без исключения сможет пройти медобследование
Популярные темы на «Детях»
Женщина вождя 588
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 583
Вторник, картинки. 576
Свекровь хочет помощи 492
Леди
Миддлтон в стильном пальто и блузе в горошек вышла в свет Герцогиня Кембриджская посетила молодежный центр
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»