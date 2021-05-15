Народные приметы на 15 мая: слушаем соловья
15 мая церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день носит название святые Борис и Глеб Сеятели,
15 мая церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день носит название святые Борис и Глеб Сеятели,
С этого дня начинают петь соловьи, заметили крестьяне. «Соловей запел — весна на убыль пошла, а лето на прибавку», — существовала поговорка.
Соловей поёт всю ночь — будет солнечный день. Соловей запел на голые деревья — неурожай на фрукты.
Если весь день тепло — урожай зерновых будет хорошим. На закате солнце хорошо видно — летом будет мало дождей. На черемухе распустился цвет и слышно соловья — следует готовиться к похолоданию на 14 дней.