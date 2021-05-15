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16:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Ярославлем появился огромный облачный вихрь (фото)

Его диаметр мог достигать от 2 до 10 километров.

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Жители Ярославля делятся фотографиями мезоциклона, появившегося над городом в субботу, 15 мая.

Мезоциклоном называют воздушный вихрь в конвективном шторме. Перед началом или во время сильной грозы в области низкого давления воздух поднимается и вращается вокруг вертикальной оси, создавая устрашающий вихрь из облаков. Диаметр таких вихрей может достигать от 2 до 10 километров.

В ночь с 14 на 15 мая в город пришла рекордная гроза и сильный ливень, в некоторых районах выпал град. Такой мощной и длительной грозы в Ярославле не было уже несколько лет, сообщает паблик «Новости Ярославля и Ярославской области». В городе устраняют последствия ночного ливня.

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В воскресенье, 16 мая, в городе снова ожидается дождь с грозой. Температура воздуха достигнет 22 градусов.

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Анна Лысенко

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