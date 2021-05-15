15-05-2021 Huge mesocyclone over Yaroslavl, an hour ago pic.twitter.com/FL12jhKiA9— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) May 15, 2021
Над Ярославлем появился огромный облачный вихрь (фото)
Его диаметр мог достигать от 2 до 10 километров.
Его диаметр мог достигать от 2 до 10 километров.
Жители Ярославля делятся фотографиями мезоциклона, появившегося над городом в субботу, 15 мая.
Мезоциклоном называют воздушный вихрь в конвективном шторме. Перед началом или во время сильной грозы в области низкого давления воздух поднимается и вращается вокруг вертикальной оси, создавая устрашающий вихрь из облаков. Диаметр таких вихрей может достигать от 2 до 10 километров.
В ночь с 14 на 15 мая в город пришла рекордная гроза и сильный ливень, в некоторых районах выпал град. Такой мощной и длительной грозы в Ярославле не было уже несколько лет, сообщает паблик «Новости Ярославля и Ярославской области». В городе устраняют последствия ночного ливня.
В воскресенье, 16 мая, в городе снова ожидается дождь с грозой. Температура воздуха достигнет 22 градусов.
Анна Лысенко