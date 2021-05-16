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02:44 (мск), источник: Life.ru

Погрелись, и хватит: россиян предупредили о похолодании

В Центральном федеральном округе России в понедельник, 17 мая, ожидает до 30−32 градусов тепла, а после этого погода начнёт меняться. Но речь идёт не о каких-то холодах, а о приближении к норме в 15−20 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов», — приводит РИА «Новости» его слова.

Ночь на вторник будет особенно тёплой, до 18 градусов.

А вот следующим днём температура начнёт приходить в норму, регион окажется в «циклонической ложбине» — придут дожди, к четвергу-пятнице днём уже будет лишь до 20 градусов тепла.

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Ранее Лайф рассказывал, что температура Земли стала рекордно высокой в 2020 году. Генсек ООН сказал, что мы стоим на краю пропасти.

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