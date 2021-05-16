Погрелись, и хватит: россиян предупредили о похолодании
В Центральном федеральном округе России в понедельник, 17 мая, ожидает до 30−32 градусов тепла, а после этого погода начнёт меняться. Но речь идёт не о
В Центральном федеральном округе России в понедельник, 17 мая, ожидает до 30−32 градусов тепла, а после этого погода начнёт меняться. Но речь идёт не о
«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов», — приводит РИА «Новости» его слова.
Ночь на вторник будет особенно тёплой, до 18 градусов.
А вот следующим днём температура начнёт приходить в норму, регион окажется в «циклонической ложбине» — придут дожди, к
Ранее Лайф рассказывал, что температура Земли стала рекордно высокой в 2020 году. Генсек ООН сказал, что мы стоим на краю пропасти.