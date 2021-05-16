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11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, что атмосфера Земли сжимается

Ее защитные функции слабеют.

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Источник: Reuters

Толщина стратосферы, одного из слоев земной атмосферы, уменьшилась на 400 метров с 1980 года.

К такому выводу пришли ученые в масштабном исследовании, опубликованном в Environmental Research Letters.

Стратосфера располагается на высоте от 11 до 50 км над поверхностью Земли. Это слой между тропосферой, где летают птицы и самолеты, и мезосферой, где сгорает большинство метеоритов. Плотность воздуха в стратосфере в десятки и сотни раз меньше, чем на уровне моря. Именно здесь располагается озоновый слой, который определяет верхний предел жизни в биосфере.

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До сих пор считалось, что причиной сокращения стратосферы является истончение озонового слоя. Однако ученые проанализировали спутниковые наблюдения с 1980-х годов и различные климатические модели и установили, что главным фактором являются выбросы углекислого газа.

Потепление тропосферы, вызванное парниковыми газами, заставляет ее расширяться, а располагающуюся выше стратосферу — сжиматься. Вдобавок к этому попадание углекислого газа в стратосферу вызывает охлаждение ее газов и их сжатие.

При ожидаемых темпах изменения климата к 2080 году стратосфера потеряет 1,3 км своей толщины, предупредили исследователи. Это может повлиять на защитные функции этого слоя атмосферы, а также на спутники, GPS и радиосвязь.

Анна Лысенко

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