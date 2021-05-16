Ученые обнаружили силу, увеличивающую мощь урагана
Открытие поможет сделать прогнозы более точными.
Открытие поможет сделать прогнозы более точными.
Мощь урагана может резко вырасти
К такому выводу пришли геологи и океанологи из
В исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые проанализировали данные подводных океанографических приборов за осень 2017 года. Они показали, что интенсивность «Марии» выросла на 65%
Этот наклон создавал течения, которые влияли на температуры в океане. В результате возник резкий контраст между очень теплой поверхностью океана и холодными водами на глубине. Этот перепад послужил источником энергии для шторма, переросшего в ураган.
Сейчас изменения температур океана не учитываются при моделировании ураганов. Но исследователи показывают, что эти колебания могут влиять на интенсивность и направление шторма. Они надеются, что их выводы помогут сделать «штормовые» прогнозы более точными.
Анна Лысенко