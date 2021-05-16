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17:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили силу, увеличивающую мощь урагана

Открытие поможет сделать прогнозы более точными.

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Источник: NASA Goddard Rapid Response Team

Мощь урагана может резко вырасти из-за скрытых факторов, таких как подводные течения и наклон шельфа.

К такому выводу пришли геологи и океанологи из Пуэрто-Рико и США, в деталях изучив формирование разрушительного атлантического тропического циклона 5-й категории «Мария». В 2017 году этот ураган унес больше 3 тысяч жизней.

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В исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые проанализировали данные подводных океанографических приборов за осень 2017 года. Они показали, что интенсивность «Марии» выросла на 65% из-за наклонного шельфа береговой линии Пуэрто-Рико.

Этот наклон создавал течения, которые влияли на температуры в океане. В результате возник резкий контраст между очень теплой поверхностью океана и холодными водами на глубине. Этот перепад послужил источником энергии для шторма, переросшего в ураган.

Сейчас изменения температур океана не учитываются при моделировании ураганов. Но исследователи показывают, что эти колебания могут влиять на интенсивность и направление шторма. Они надеются, что их выводы помогут сделать «штормовые» прогнозы более точными.

Анна Лысенко

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