Названы регионы, где ожидается опасно высокий уровень ультрафиолетового излучения

«В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6−7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить», — сказал Вильфанд.
Синоптик добавил, что в Северо-Кавказском федеральном округе также ожидаются высокие индексы ультрафиолетового излучения.
«В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6−7 ультрафиолетового индекса», — сказал Вильфанд.
Кроме того, опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае, добавил Вильфанд.