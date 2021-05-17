Сильные снегопады накрыли австралийский курорт (фото)
Зима туда пришла раньше срока.
Зима туда пришла раньше срока.
Пока в Северном полушарии ждут наступления лета, жители Южного полушария готовятся к зиме. В этом году она пришла в Австралию раньше обычного.
В середине мая в штате Новый Южный Уэльс начались заморозки и снегопады. В горной долине Перишер всего за одну ночь выпало более 10 сантиметров снега. Синоптики предупреждают, что такая погода сохранится, и следует ожидать еще больше снега.
Зато любители активного отдыха приободрились и отправились на местный горнолыжный курорт, который уже начал свою работу.
Наступление зимы ощущается и в штате Виктория. На отдельные районы обрушились сильные грозы с градом и штормовым ветром.
Екатерина Гура