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14:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильные снегопады накрыли австралийский курорт (фото)

Зима туда пришла раньше срока.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 88% 768 мм рт. ст. 3 м/с

Пока в Северном полушарии ждут наступления лета, жители Южного полушария готовятся к зиме. В этом году она пришла в Австралию раньше обычного.

В середине мая в штате Новый Южный Уэльс начались заморозки и снегопады. В горной долине Перишер всего за одну ночь выпало более 10 сантиметров снега. Синоптики предупреждают, что такая погода сохранится, и следует ожидать еще больше снега.

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Зато любители активного отдыха приободрились и отправились на местный горнолыжный курорт, который уже начал свою работу.

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Наступление зимы ощущается и в штате Виктория. На отдельные районы обрушились сильные грозы с градом и штормовым ветром.

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