Температурный рекорд 63-летней давности побит в Москве 17 мая
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/ — Максимальная температура может достичь 30 градусов.
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/ — Максимальная температура может достичь 30 градусов.
Воздух в Москве в понедельник к 13:00 прогрелся до плюс 27,5 градуса. Таким образом, побит температурный рекорд, зарегистрированный 63 года назад на метеостанции ВДНХ, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха в Москве 17 мая может достичь 30 градусов.