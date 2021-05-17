Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
13Стрельба в школе в Казани
16:02 (мск), источник: ТАСС

Температурный рекорд 63-летней давности побит в Москве 17 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/ — Максимальная температура может достичь 30 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 68% 769 мм рт. ст. 2 м/с
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Воздух в Москве в понедельник к 13:00 прогрелся до плюс 27,5 градуса. Таким образом, побит температурный рекорд, зарегистрированный 63 года назад на метеостанции ВДНХ, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Прошлый рекорд, принадлежавший 1958 году, составлял 27,1 градуса тепла.

По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха в Москве 17 мая может достичь 30 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если это правда, то Китай впервые создал средство, способное бросить вызов США и России
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Лукашенко нашел способ успокоить горячие головы
Hi-Tech
Долой мошенников: 5 лучших программ-определителей скрытых номеров Обезопасьте себя и близких
Авто
Автомобиль чуть не протаранил толпу на ралли в России (видео) Зрители чудом не пострадали, а гонщик получил сотрясение мозга
Кино
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос Актриса отправится на МКС для съемок в фильме «Вызов»
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Gnezdo.ru
Час назад сообщили о внезапной смерти
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
В Сети появились фото невесты Арзамасовой
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»