Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
16Обострение палестино-израильского конфликта
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
14:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Британский фотограф снял двухцветное море в Уэльсе

Удивительное природное явление

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Фотограф и видеограф из Уэльса по имени Скотт Уэйби снял с воздуха удивительный природный феномен — двухцветное море. В середине мая в заливе Кардиган у города Аберистуит вода разделилась на две части, окрашенные в разные цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Объяснение этому явлению есть. Дело в том, что Аберистуит находится в устье рек Иствит и Рейдол, которые впадают в залив Кардиган и смешиваются там с Ирландским морем.

Когда более холодная пресная вода с органическими веществами в ней встречается с более теплым соленым морем, то они не сразу смешиваются. Это происходит только тогда, когда море спокойно, а реки полны после сильного дождя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это явление временное и заметить его можно только с воздуха, так что Уэйби оказался настоящим счастливчиком, выбрав правильное время для полетов с дроном.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Ученица рассказала, как поступил учитель физкультуры в Казани
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Gnezdo.ru
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Идеальный муж Елизаветы Боярской
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»