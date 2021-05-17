Британский фотограф снял двухцветное море в Уэльсе
Удивительное природное явление
Удивительное природное явление
Фотограф и видеограф из Уэльса по имени Скотт Уэйби снял с воздуха удивительный природный феномен — двухцветное море. В середине мая в заливе Кардиган у города Аберистуит вода разделилась на две части, окрашенные в разные цвета.
Объяснение этому явлению есть. Дело в том, что Аберистуит находится в устье рек Иствит и Рейдол, которые впадают в залив Кардиган и смешиваются там с Ирландским морем.
Когда более холодная пресная вода с органическими веществами в ней встречается с более теплым соленым морем, то они не сразу смешиваются. Это происходит только тогда, когда море спокойно, а реки полны после сильного дождя.
Это явление временное и заметить его можно только с воздуха, так что Уэйби оказался настоящим счастливчиком, выбрав правильное время для полетов с дроном.
Екатерина Гура