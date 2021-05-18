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17:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Апокалиптические тучи и торнадо накрыли Техас (фото)

В США в самом разгаре сезон торнадо.

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16 и 17 мая по американскому штату Техас прошли сильные грозы и штормы, сопровождающиеся довольно жуткими тучами — суперъячейками. Эти разновидности грозовых облаков встречаются довольно редко и представляют наибольшую опасность, так как могут образовывать торнадо.

Пока местные жители готовились к буйству стихии, охотники за торнадо со всей страны съехались в Техас в ожидании необычных фото и видео. И многим из них улыбнулась удача.

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Практически по всему штату за два дня прошлись торнадо различной силы. К счастью, больших проблем и разрушений они не принесли, поскольку бушевали в основном в пустынной местности. Зато фото действительно получились впечатляющими.

Екатерина Гура

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