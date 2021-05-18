Апокалиптические тучи и торнадо накрыли Техас (фото)

16 и 17 мая по американскому штату Техас прошли сильные грозы и штормы, сопровождающиеся довольно жуткими тучами — суперъячейками. Эти разновидности грозовых облаков встречаются довольно редко и представляют наибольшую опасность, так как могут образовывать торнадо.
Пока местные жители готовились к буйству стихии, охотники за торнадо со всей страны съехались в Техас в ожидании необычных фото и видео. И многим из них улыбнулась удача.
Практически по всему штату за два дня прошлись торнадо различной силы. К счастью, больших проблем и разрушений они не принесли, поскольку бушевали в основном в пустынной местности. Зато фото действительно получились впечатляющими.