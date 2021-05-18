В Алтайском крае прошла сильная пыльная буря и град (видео)
Несколько районов Бийска остались без электричества.
Несколько районов Бийска остались без электричества.
18 мая в Алтайский край пришла непогода. По прогнозам синоптиков, ожидалось понижение температуры, грозы и шквалистый ветер. Однако на деле все оказалось гораздо хуже.
Отдельные районы засыпало крупным градом, а в районе трассы Бийск — Барнаул случился настоящий пыльный армагеддон. По словам очевидцев, пыльная буря также сопровождалась небольшим смерчем. В самом Бийске штормовой ветер повредил трамвайные провода и повалил деревья.
Непогода также накрыла Омск и Новокузнецк. Там тоже прошли грозы с градом и сильными порывами ветра.
Екатерина Гура