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18:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Алтайском крае прошла сильная пыльная буря и град (видео)

Несколько районов Бийска остались без электричества.

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18 мая в Алтайский край пришла непогода. По прогнозам синоптиков, ожидалось понижение температуры, грозы и шквалистый ветер. Однако на деле все оказалось гораздо хуже.

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Отдельные районы засыпало крупным градом, а в районе трассы Бийск — Барнаул случился настоящий пыльный армагеддон. По словам очевидцев, пыльная буря также сопровождалась небольшим смерчем. В самом Бийске штормовой ветер повредил трамвайные провода и повалил деревья.

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Непогода также накрыла Омск и Новокузнецк. Там тоже прошли грозы с градом и сильными порывами ветра.

Екатерина Гура

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Gnezdo.ru
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