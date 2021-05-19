Коридор затмений: когда он начнется и чем опасен?
Коридор затмений в этом году будет длиться две недели и закончится 10 июня полукольцевым солнечным затмением.
Коридор затмений в этом году будет длиться две недели и закончится 10 июня полукольцевым солнечным затмением.
Коридором затмений астрономы называют краткосрочный период между лунным и солнечным затмением. Затмение — это явление, когда один небесный объект в процессе движения по орбите перекрывает другой, отбрасывая на него свою тень.
Коридор затмений начнется с полного затмения Луны 26 мая (макс. фаза в 14:19 мск) и завершится кольцеобразным затмением Солнца 10 июня (макс. фаза в 13:43 мск).
Лунное затмение придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткая полная фаза может быть видна в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке и Чукотке. Затмение Солнца можно наблюдать в Северной Канаде, Гренландии и России.
Коридор затмений — это небольшой период времени (как правило, пара недель) между двумя затмениями. За это время естественный спутник Земли проходит половину своей траектории вокруг планеты и меняет фазу новолуния на полнолуние (или обратно). Иногда затмений бывает сразу три, тогда коридор длится около месяца.
Никакого научного обоснования того, что коридор затмений может иметь
Астрологи говорят, что период между затмениями — это уникальное время для изменения судьбы. По их мнению, в это время повышается риск совершить опрометчивый и необратимый поступок. Считается, что с людьми могут происходить фатальные, роковые, кармические события, которые закладывают цикл жизни на ближайшие 18 лет (время, когда Солнце и Луна, находясь в определенном знаке зодиака в момент затмения, смогут вернуться в это положение). Такое мнение астрологов основано на многолетних наблюдениях, но утверждать, что события, которые происходят в этот период, действительно влияют на следующие 18 лет жизни, нельзя, так как вполне могут иметь место случайности и совпадения.
19 ноября ожидается частное затмение Луны (макс. фаза в 12:04 мск), а 4 декабря произойдет полное затмение Солнца (полная фаза — 1 минута 54 секунды в 10:34 мск). Правда, наблюдать его, в отличие от лунного, жители России не смогут.