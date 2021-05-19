На Пакистан обрушилась мощная пыльная буря (видео)
Сообщается о пострадавших и жертвах.
Сообщается о пострадавших и жертвах.
Циклон «Тауктае», бушующий сейчас на западном побережье Индии, преподнес неприятный сюрприз и жителям Пакистана. 18 мая на город Карачи обрушился мощный пыльный шторм, который буквально сметал все на своем пути.
По сообщениям местных СМИ, видимость в эпицентре бури была практически нулевой, а концентрация вредных частиц в воздухе в десятки раз превысила допустимые нормы.
Кроме того, сильные порывы ветра валили деревья, срывали крыши с домов и обрывали электропровода.
Сообщается, что в результате стихии погибли четыре человека, еще более 10 человек получили различные травмы.
Екатерина Гура