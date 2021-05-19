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16:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Пакистан обрушилась мощная пыльная буря (видео)

Сообщается о пострадавших и жертвах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 60% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AFP 2021

Циклон «Тауктае», бушующий сейчас на западном побережье Индии, преподнес неприятный сюрприз и жителям Пакистана. 18 мая на город Карачи обрушился мощный пыльный шторм, который буквально сметал все на своем пути.

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По сообщениям местных СМИ, видимость в эпицентре бури была практически нулевой, а концентрация вредных частиц в воздухе в десятки раз превысила допустимые нормы.

Кроме того, сильные порывы ветра валили деревья, срывали крыши с домов и обрывали электропровода.

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Сообщается, что в результате стихии погибли четыре человека, еще более 10 человек получили различные травмы.

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