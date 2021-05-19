Невероятная двойная радуга появилась над канадским городом
Живописное природное явление
Живописное природное явление
Жители канадского города Галифакс, расположенного в провинции Новая Шотландия, стали свидетелями удивительного природного явления. В небе после грозы появилась не одна, а сразу две яркие радуги.
Живописные снимки сразу же появились в соцсетях, а в комментариях пользователи отмечали, что это явление они воспринимают как хороший знак и символ удачи.
Отметим, что двойная радуга — достаточно редкое природное явление. Внутренняя дуга забирает большую часть света, потому является более яркой, а небо между двумя радугами всегда более темное, чем в других местах.
Екатерина Гура