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17:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Невероятная двойная радуга появилась над канадским городом

Живописное природное явление

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Жители канадского города Галифакс, расположенного в провинции Новая Шотландия, стали свидетелями удивительного природного явления. В небе после грозы появилась не одна, а сразу две яркие радуги.

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Живописные снимки сразу же появились в соцсетях, а в комментариях пользователи отмечали, что это явление они воспринимают как хороший знак и символ удачи.

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Отметим, что двойная радуга — достаточно редкое природное явление. Внутренняя дуга забирает большую часть света, потому является более яркой, а небо между двумя радугами всегда более темное, чем в других местах.

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Екатерина Гура

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