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17:03 (мск), источник: Известия

Ученый назвал уязвимые для песчаных бурь регионы России

В среду на Астрахань обрушилась мощная песчаная буря, после чего она перекинулась на Дагестан. Изначально пылевое облако пришло из Калмыкии. Заведующий лабораторией геофизической гидродинамики Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Отто Чхетиани в разговоре с «Известиями» рассказал, занесет ли песком российские регионы в ближайшем будущем в связи с изменением климата.

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Источник: РИА "Новости"

В ближайшее десятилетие россияне все чаще будут слышать о песчаных бурях, уверен ученый.

«При текущей климатической тенденции в ближайшее десятилетие пыльные бури будут чаще. Кавказ, Краснодарский край — все это очень мощный пылеисточник», — сказал Отто Чхетиани 20 мая.

До Москвы также может долетать ветер с песком, но песчаные бури в столице в обозримом будущем невозможны, отметил ученый.

К гигантскому масштабу астраханской песчаной бури привело жаркое лето прошлого года, заявил ученый.

«Прошлый год был крайне сухим для всего юга России. А если все лето стоит жаркая сухая погода, то тонкий слой растительности выгорает. Как раз этот слой сдерживает грунт и песок», — сказал Чхетиани.

Помимо погоды, на песчаные бури на юге России влияет также человеческий фактор, а именно неумеренное скотоводство. По мнению ученого, местные жители нарушают технологию.

«Традиционный выгон скота предполагает смену пастбища скотом время от времени. В Калмыкии численность скота выросла после сокращения в 90-е годы. И сейчас огромное количество скота пасется на одном месте», — добавил ученый.

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По его словам, песчаные бури на юге России были и раньше, например, в конце осени прошлого года в Калмыкии произошла пыльная буря гораздо сильнее, чем нынешняя, сказал заведующий лабораторией. Он подчеркнул, что пыльная буря пролетела через Донбасс и дошла до Атлантики.

В четверг сильная песчаная буря дошла до северных районов Дагестана и до столицы — Махачкалы. Со ссылкой на синоптиков в региональном МЧС сообщили, что с середины дня 19 мая по республике проходит холодный северо-западный фронт, а так как температура воздуха в ряде районов достигла плюс 35 градусов, началось смещение воздушных масс, что подпитало песчаную бурю.

Накануне 19 мая в Астрахани с высоты 9−10-го этажа на проходившего мимо мужчину упала кирпичная балконная кладка. Инцидент произошел в разгар бушующей в городе песчаной бури. Как сообщает «Астрахань 24», подобное природное явление не является редкостью для города, однако порывы ветра достигали 15−20 м/с. При этом весь город был погружен в оранжево-красный смог.

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