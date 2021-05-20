Ученый назвал уязвимые для песчаных бурь регионы России

В ближайшее десятилетие россияне все чаще будут слышать о песчаных бурях, уверен ученый.
«При текущей климатической тенденции в ближайшее десятилетие пыльные бури будут чаще. Кавказ, Краснодарский край — все это очень мощный пылеисточник», — сказал Отто Чхетиани 20 мая.
До Москвы также может долетать ветер с песком, но песчаные бури в столице в обозримом будущем невозможны, отметил ученый.
К гигантскому масштабу астраханской песчаной бури привело жаркое лето прошлого года, заявил ученый.
«Прошлый год был крайне сухим для всего юга России. А если все лето стоит жаркая сухая погода, то тонкий слой растительности выгорает. Как раз этот слой сдерживает грунт и песок», — сказал Чхетиани.
Помимо погоды, на песчаные бури на юге России влияет также человеческий фактор, а именно неумеренное скотоводство. По мнению ученого, местные жители нарушают технологию.
«Традиционный выгон скота предполагает смену пастбища скотом время от времени. В Калмыкии численность скота выросла после сокращения в 90-е годы. И сейчас огромное количество скота пасется на одном месте», — добавил ученый.
По его словам, песчаные бури на юге России были и раньше, например, в конце осени прошлого года в Калмыкии произошла пыльная буря гораздо сильнее, чем нынешняя, сказал заведующий лабораторией. Он подчеркнул, что пыльная буря пролетела через Донбасс и дошла до Атлантики.
В четверг сильная песчаная буря дошла до северных районов Дагестана и до столицы — Махачкалы. Со ссылкой на синоптиков в региональном МЧС сообщили, что с середины дня 19 мая по республике проходит холодный северо-западный фронт, а так как температура воздуха в ряде районов достигла плюс 35 градусов, началось смещение воздушных масс, что подпитало песчаную бурю.
Накануне 19 мая в Астрахани с высоты 9−10-го этажа на проходившего мимо мужчину упала кирпичная балконная кладка. Инцидент произошел в разгар бушующей в городе песчаной бури. Как сообщает «Астрахань 24», подобное природное явление не является редкостью для города, однако порывы ветра достигали 15−20 м/с. При этом весь город был погружен в оранжево-красный смог.