«Опасное солнце» прогнозируется в нескольких регионах России в ближайшие дни
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Высокий уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях и нескольких других регионах России в ближайшие дни. Очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.