Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 маяОткрытие острова Святой Елены в Атлантическом океане, основание Международной федерации футбола и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Места знать надо
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
04:11 (мск), источник: ТАСС

«Опасное солнце» прогнозируется в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Высокий уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях и нескольких других регионах России в ближайшие дни. Очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 33% 771 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

«23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», — сообщил он.

По словам Вильфанда, высокий индекс ультрафиолетового излучения также прогнозируется в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края в воскресенье.

В регионах Горного Алтая индекс опасного излучения будет достигать отметки «очень высокий» 23 и 24 мая.

На юге Челябинской и Курганской областей также ожидается «опасное солнце» в ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 6−7 единиц, отметил метеоролог.

Читайте также
В Гидрометцентре назвали сроки начала купального сезона на курортах РФ

Об ультрафиолетовом индексе

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.

Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти — среднему, от шести до семи — высокому, от восьми до десяти — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному.

При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Новости партнеров
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 646
Вторник, картинки. 578
Вторник.. Картинки. 559
Егэ 529
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Новости партнеров
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»